Salerno scende in piazza con il popolo ucraino a due anni dall'invasione russa All'iniziativa hanno partecipato anche i rappresentanti salernitani di Azione

Azione con onore e dovere ha aderito alla manifestazione a favore dell’Ucraina a due anni dall’invasione russa tenutasi stamattina sul Lungomare di Salerno, in Piazza Dante Alighieri promossa dall’associazione Kalyna con Padre Boryn.

Così come il nostro segretario nazionale Carlo Calenda testimonia quotidianamente, anche con la sua ultima presenza a Kiev, il sostegno al popolo ucraino passa soprattutto attraverso il sostegno militare perché è in gioco la libertà non solo del popolo ucraino, ma dell’ Europa. Il nostro ringraziamento va al popolo ucraino che combattendo, difende se stesso e l’Europa dalla follia egemonica di Putin. "Siamo vicini al popolo ucraino senza se e senza ma ed insieme alla comunità ucraina salernitana", si legge in una nota diffusa da Azione Salerno.

Hanno partecipato alla manifestazione #standwithukraine l’onorevole di Salerno in Azione, Antonio D’Alessio, il segretario provinciale Gigi Casciello e membri del direttivo provinciale tra cui Anna Luisa Buongiorno, Pierre De Filippo, Paolo Donnarumma ed altri oltre al gruppo Under 30 di Azione con Vincenzo Cennamo e tutto il gruppo giovani.