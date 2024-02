Parcheggiatori abusivi a Salerno, riunione in questura L'invito ai cittadini: denunciare alle forze dell'ordine

Questa mattina, su invito del Questore di Salerno Giancarlo Conticchio si è tenuta, presso la sede della Questura, una riunione per affrontare la problematica dei parcheggiatori abusivi.



All’incontro hanno partecipato l’assessore alla Mobilità del Comune di Salerno, Rocco Galdi, il comandante della Polizia Municipale, Rosario Battipaglia e il presidente di Salerno Mobilità, Camillo Amodio. Massima sinergia tra le istituzioni che operano per contrastare tale problematica.



Le forze dell’ordine, unitamente alla Polizia Municipale, con la collaborazione degli ausiliari del traffico di Salerno Mobilità, quotidianamente si adoperano per contenere il fenomeno, elevando verbali e denunce. Le istituzioni – ognuna nei propri ambiti - continueranno a lavorare per debellare, nei limiti delle normative vigenti, tale criticità.



Nel corso della riunione si è sottolineato il ruolo – fondamentale - dei cittadini ai quali si chiede, ancora una volta, di non sottostare alle richieste di denaro dei parcheggiatori e denunciare alle Forze dell’Ordine.