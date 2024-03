Lavori Stadio Arechi, Pessolano (Oltre): "Basta discussioni infruttuose" "Destinare le risorse pubbliche ad altre strutture e si agevoli l'intervento dei privati"

"Da troppo tempo è in essere una discussione infruttuosa intorno alla situazione strutturale dello Stadio Arechi: serve agire e mettere fine a un circolo vizioso fatto di strumentalizzazioni politiche e chiacchiere da bar". Così il capogruppo in consiglio comunale di Oltre, Donato Pessolano. "Ingenti sono gli investimenti previsti, pari a circa 95 milioni di euro. Ma il nostro timore più grande è che il restyling dello stadio cittadino, come prospettato da Comune e Regione, possa avere un destino assimilabile a quello di tante opere incompiute (come Piazza Cavour) - tra cui anche importanti strutture sportive (come il Palazzetto) - di cui da tempo invano si attende la realizzazione. Ciò comporterebbe un lungo periodo di esilio forzato per la nostra squadra del cuore, allontanerebbe la società dai progetti futuri e ridurrebbe, inoltre, ulteriormente le ambizioni del club. Alla luce del fatto che sullo Stadio Arechi c'è un interesse da parte di soggetti privati che vorrebbero investire, le ingenti risorse pubbliche preventivate potrebbero essere convogliate su strutture sportive, parchi ed infrastrutture utili per i nostri concittadini salernitani. Nel caso in cui si ravvisi la necessità di intraprendere i lavori su iniziativa pubblica, seppur con grande rammarico, potrebbe essere opportuno procedere per settore, partendo prioritariamente dalla Curva Nord. Così l'installazione del cantiere risulterebbe certamente meno impattante. Successivamente, si potrebbe procedere con gli altri settori dello Stadio garantendo, in tal modo, la presenza di un pubblico numericamente superiore ai minimi che si prospettano, evitando una contrazione degli incassi che sarebbe particolarmente dannosa per la società, la tifoseria e la città".