Trasporti in tilt nel giorno di Pasqua, la Filt Cgil: "Situazione insostenibile" Chiesto un tavolo di coordinamento per stipulare un protocollo da adottare nei momenti critici

Pasqua di polemiche e disagi a Salerno per le criticità del trasporto pubblico. Lo stop ai collegamenti via mare per via delle condizioni meteo ha spinto migliaia di turisti a riversarsi alle fermate della Sita per raggiungere - prevalentemente - la Costiera Amalfitana. Anche stavolta, però, il territorio si è fatto trovare impreparato. Sita ha garantito soltanto il servizio festivo con un numero di corse ridotto, mentre Busitalia ha sospeso i collegamenti.

Dopo l'intervento del presidente di Federalberghi, anche la Filt Cgil si è soffermata su quanto accaduto. "La scrivente organizzazione sindacale, è fortemente preoccupata per le criticità emerse a causa della grande mole di turisti riversatasi alle fermate degli autobus di Sita Sud, diretti verso la costiera Amalfitana", scrive in una nota il segretario generale Gerardo Arpino. "Tale criticità, in questo weekend, è ancor più sentita a causa del mare alto e al conseguente blocco del trasporto marittimo. Tale situazione danneggia l'immagine del territorio e peggiora, oltre ogni accettabile misura, la condizione lavorativa del personale della SITA che opera front-line. Infatti, soprattutto gli autisti, si vedono costretti a guidare in condizioni di sovraffollamento e spesso a fare da infopoint alla grande mole di viaggiatori che accalcandosi, a caccia dell'autobus su cui salire, mette a serio rischio la sicurezza dell'esercizio.

A quanto rappresentato si aggiunge la sosta indisciplinata dei veicoli sulla S.S. 163, che causa imbuti di traffico pericolosi", l'affondo di Arpino.

"Come FILT CGIL, riteniamo di non poter rimanere silenti ed inermi di fronte a tali, ormai endemiche, problematiche, anche perché se attualmente si riesce a garantire il servizio in maniera regolare è solo grazie alla maestria e al senso del dovere e di responsabilità degli operatori di esercizio, che cercano di sopperire a ogni carenza e facendosi carico, molte volte, di responsabilità a loro non dovute. Pertanto, riteniamo utile e necessario un tavolo tecnico di coordinamento, per realizzare un protocollo da rendere esecutivo nei momenti di criticità teso a garantire la sicurezza e il diritto alla mobilità delle persone, e soprattutto denunciamo l’impellente necessità di adeguare l'offerta dei servizi di trasporto rispetto all’amplificata domanda, in maniera da garantire contemporaneamente sia un servizio dignitoso e adeguato all'area interessata, sia il miglioramento delle condizioni lavorative degli addetti al trasporto pubblico locale", conclude il segretario generale della Filt Cgil Salerno.