Salerno, dolore per la scomparsa di Guido Cangiano Il cordoglio del sindaco Vincenzo Napoli. Domani alle 11 i funerali

Dolore a Salerno per l'improvvisa scomparsa di Guido Cangiano, apprezzato dirigente d'impresa e da sempre persona attiva in iniziative culturali e sociali. "Esprimo il cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la scomparsa di Guido Cangiano", il messaggio del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. "Il carissimo Guido è stato un apprezzato dirigente d'impresa ed ha profuso grande impegno nell'animazione di iniziative culturali e sociali come Presidente della Cooperativa Editoriale Agire. Ha così contribuito, anche in sinergia con le Istituzioni, alla crescita civile della nostra comunità ed alla formazione di tanti nuovi giornalisti ed operatori della comunicazione sociale. Un abbraccio affettuoso alla moglie professoressa Carmencita Sorice, alla figlia giornalista Barbara Cangiano all'adorata nipote Gea Libera ed a tutti i congiunti".

I funerali saranno celebrati domani, martedì 2 aprile, alle ore 11 nella Chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa, nel Rione Campione.