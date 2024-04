Pasquetta con sole e caldo: nel Salernitano spiagge piene e primi tuffi Dalla Costiera Amalfitana al Cilento, passando per il capoluogo: tutti in riva al mare

Sono stati tantissimi i turisti che hanno scelto la provincia di Salerno in occasione delle festività pasquali. A farla da padrone, anche nel giorno di Pasquetta, è stata la Costiera Amalfitana, letteralmente presa d'assalto da visitatori italiani e stranieri. Tantissimi hanno utilizzato i collegamenti via mare (tornati operativi dopo due giorni di stop per le condizioni meteo avverse) per raggiungere la Divina e trascorrere una giornata di relax nelle località della Costa d'Amalfi.

Ottimi riscontri anche per il Cilento (che ha fatto registrare il 75% di occupazione delle camere) con Agropoli, Castellabate e Paestum tra le mete più gettonate. La giornata calda, tra l'altro, ha spinto tantissimi a riversarsi in spiaggia, con i più coraggiosi che si sono concessi anche un piacevole tuffo primaverile.

Spiagge piene anche a Salerno: dalla zona orientale al centro cittadino, migliaia di visitatori hanno trascorso la Pasquetta sull'arenile cittadino, approfittandone per una tintarella o per un pic-nic a due passi dal mare.