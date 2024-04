Traffico in tilt per i lavori sull'A3 Napoli Pompei Salerno: sul posto l'Anas Rallentamenti e code

Code e disagi, lo comunica l'Anas. A causa dell’intenso traffico in concomitanza dei lavori in corso sul tratto della A3 'Napoli Pompei Salerno' in prossimità del Viadotto 'Madonna del Monte' (non di competenza Anas) si registrano rallentamenti e code sulla A2 'Autostrada del Mediterraneo' tra gli svincoli di Pontecagnano e Salerno, in direzione nord, anche per gli ultimi rientri dalle festività pasquali.

Per i veicoli in direzione Napoli è consigliato il percorso sulla A30 con uscita presso lo svincolo di Nola e proseguimento sulla A16.

Sul posto è presente il personale Anas per la gestione della viabilità.