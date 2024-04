Deficit milionario, De Luca tiene a rapporto gli amministratori di Salerno Incontro all'hotel Mediterranea con il governatore: subito in aula per sistemare i conti

C'erano tutti gli amministratori - sindaco in primis, oltre ad assessori, giunta e presidente del consiglio comunale -, ma anche il capostaff Enzo Luciano ed il direttore generale Matteo Picardi. A capotavolo però il posto era occupato da Vincenzo De Luca.

Il presidente della giunta regionale ha chiamato a raccolta gli esponenti della maggioranza di palazzo di città, con l'intento di serrare le fila e ridare slancio e fiducia all'azione di governo.

Al centro del confronto - durato alcune ore - il nodo del bilancio. Un errore evidente nello strumento finanziario ha spinto la conferenza dei capigruppo a convocare in tempi record una nuova seduta di consiglio comunale per rimediare all'errore.

Così come evidenziato dal consigliere di Forza Italia Roberto Celano qualche giorno fa, mancherebbero all'appello ben 8 milioni di euro.

Situazione non semplice per la maggioranza, vista la complicata condizione delle casse dell'Ente. De Luca ha ribadito le priorità dell'azione di governo, sottolineando come l'approvazione dello strumento finanziario sia fondamentale per portare avanti quel percorso di cambiamento avviato sotto il suo sindacato.

Ora tocca agli esponenti dell'amministrazione Napoli dare concreta attuazione alle direttive del governatore De Luca, che ha dedicato parte del pomeriggio a "registrare" la compagine di maggioranza al Comune di Salerno.