Carri armati a Salerno: ecco il motivo della "sfilata" in città I video sono diventati subito vitali alimentando curiosità e dubbi

Sono diventate in poco tempo virali le immagini che ritraevano dei carri armati circolare tra le strade di Salerno. In particolare il video pubblicato sui social dalla pagina Welcome to Favelas mostrava i mezzi dell'Esercito mentre imboccavano l'uscita autostradale di Salerno nella parte alta della città. Scortati dai carabinieri, i carri armati - sui quali erano visibili anche i soldati - hanno percorso il viadotto Gatto per poi entrare nel porto commerciale di Salerno. Una presenza che non è passata inosservata e che ha suscitato grande curiosità sia in città che sui social dove i video dei carri armati tra le strade di Salerno sono diventati in poco tempo virali.

Da quanto si apprende si trattava di due colonne mobili di carri armati (da 4 per un totale di 8 mezzi) facenti capo al Reggimento Cavalleggeri Guide (caserma militare che si trova a Salerno) che, nell'ambito di attività programmate, hanno raggiunto il porto per imbarcarsi su una nave verso destinazione dove faranno attività di addestramento.