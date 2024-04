Teatro Verdi, Noi Moderati replica al sindaco: "Fanno sorridere le sue parole" "Eviti di sprecare le risorse destinate al teatro per pagare il Capodanno in piazza"

"Leggiamo le parole del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che sminuisce l'iniziativa del Governo che ha reso il teatro Verdi monumento nazionale e sorridiamo. Sorridiamo perchè il governo centrale sta dimostrando presenza sui territori, concretezza e, ci tocca dirlo, l'iniziativa sui teatri italiani ha sicuramente più valore della targa affissa dall'allora sindaco Vincenzo De Luca". Così Luigi Cerruti, coordinatore provinciale di Noi Moderati Salerno rispondendo al primo cittadino che ha contestato il riconoscimento al Verdi. "Napoli dice che vorrebbe più fondi per il teatro? Bene, la prossima volta eviti di sprecare le risorse destinate al Verdi per pagare il Capodanno in piazza - ha detto Cerruti -. Bisogna smetterla di prendere in giro i cittadini, penalizzati dalle scelte scellerate di quest'Amministrazione. Vorremmo esprimerci anche sul bilancio di previsione e il macroscopico errore ma non ci va di sparare sulla Croce Rossa. E allora, proprio come fa l'assessore Eva Avossa, preferiamo non esprimerci in merito".