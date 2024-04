Acli Salerno: nelle sedi Caf e Patronato nasce lo "Sportello Silenzioso" Uno spazio di accoglienza, informazione e servizi per sordomuti

Nelle sedi del Caf e del Patronato di Acli Salerno nasce lo "Sportello silenzioso", uno spazio di accoglienza, informazione e servizi per sordomuti. "Ci sono migliaia di persone con disabilità uditive che comunicano utilizzando prevalentemente la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e il linguaggio labiale; una moltitudine silenziosa di persone che trovano oggettive difficoltà nel comunicare e relazionarsi nelle diverse pratiche della vita quotidiana", spiegano i rappresentanti di Acli Salerno. "Condizione che di per sé crea disagio, frustrazione a volte pregiudizi e di sicuro impedimenti a causa di una disabilità invisibile che pone limiti anche emotivi ed incontra barriere nell’accesso alle informazioni, ai bisogni, alla conoscenza ed alle relazioni. Circostanze che di fatto producono una diminutio di opportunità nell’accesso ai diritti".

Da queste considerazioni ed in ragione di concrete circostanze che si sono verificate, Acli Salerno ha pensato di attivare uno spazio concreto e fisico in cui accogliere persone sordomute, audiolesi o comunque in condizioni di minorazione sensoriale.

Lo Sportello, denominato "Silenzioso" e riconoscibile grazie ad una identità visiva, avrà il suo punto d’accesso in tre (3) sedi delle Acli di Salerno:

CAF Acli | corso Giuseppe Garibaldi,142

Patronato Acli | via Domenico Scaramella, 15bis

Punto famiglia Acli | via Rocco Cocchia,173 a Pastena (su appuntamento il venerdì dalle 16.00 alle 18.00)

Sarà possibile accedere allo Sportello recandosi direttamente presso le sedi indicate dal lunedì al venerdì negli orari d’ufficio o scrivendo una mail a salerno@acliservice.acli.it per accesso ai servizi fiscali oppure a salerno@patronato.acli.it per i servizi di previdenza e lavoro di cura.

L'Acli sta provvedendo anche ad attivare un numero dedicato perché si possa accedere anche attraverso videochiamata.

"Tutto questo è stato possibile - dichiara Gianluca Mastrovito, presidente della rete dei Servizi delle Acli provinciali - grazie alla disponibilità della nostra collaboratrice Isabella Rizzo, dipendente Caf Acli Salerno e Promotrice sociale del Patronato, che unisce a competenze ed expertise fiscali e previdenziali, la conoscenza nel tempo perfezionata del linguaggio LIS per essere figlia di sordomuti. Insieme - continua Mastrovito - abbiamo pensato ad offrire questa opportunità per via delle diverse richieste ricevute e di alcune presenze sopraggiunte in questi giorni negli uffici in occasione dell’avvio della campagna fiscale. Uno spazio, che ci auguriamo possa garantire utile e migliore accessibilità ad informazioni e servizi per chi vive l’enorme svantaggio nella comunicazione efficace. Un servizio che favorisce una maggiore inclusività consentendo alle persone sordomute di comunicare in tempo reale anche in assenza di accompagnatori che svolgano per loro la funzione di interprete. Un segnale il nostro di sensibilità e sostegno concreto alla disabilità ma anche a forme di solitudine ed iniquità sociale che spesso tali condizioni generano".