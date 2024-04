Mobilità e trasporti, autorità e addetti ai lavori si confrontano a Salerno Il segretario Unasca: "Nel Salernitano supportata l'innovazione e lo sviluppo sostenibile"

L’UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) ha organizzato un Convegno Regionale dal titolo "Il ruolo pubblico degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto". L’evento si terrà il 20 aprile 2024, alle 10, presso Palazzo Sant'Agostino. Questo importante appuntamento vedrà la partecipazione di figure chiave nel panorama della mobilità e della consulenza automobilistica, nonché rappresentanti delle autorità locali e nazionali. L'evento intende approfondire il ruolo cruciale degli studi di consulenza, noti anche come agenzie di pratiche auto, nell'attuale contesto di trasformazione digitale, evidenziando il loro contributo nella legalità e nella sicurezza della circolazione stradale.

All'incontro prenderanno parte: Tullio Ferrante - Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Alberico Gambino - segretario particolare del Vice Ministro per gli affari esteri; Luca Cascone - Regione Campania, Presidente IV Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti; Pasquale Sorrentino - consigliere Provincia di Salerno con delega al turismo; Italo Cirielli - Consigliere Comunale di Cava de' Tirreni; Massimiliano Natella- Assessore Politiche Ambientali Comune di Salerno. Interverranno: Giuseppe Guarino – Segretario Nazionale degli Studi UNASCA; Salvatore Moretto – Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali; Giovanni Improta – Direttore della Motorizzazione di Salerno e Luigi Caruso – Direttore PRA di Salerno. L'incontro sarà moderato dal giornalista Nicola Roberto.

Durante il convegno, si discuterà dell'importanza della sinergia tra cittadini e studi di consulenza in un'epoca di significative evoluzioni digitali. Questi ultimi rappresentano un supporto indispensabile per la pubblica amministrazione, offrendo servizi che garantiscono certezza e legalità. L'UNASCA, l'associazione di categoria più rappresentativa a livello nazionale, è attivamente impegnata nella creazione di una rete certificata di professionisti qualificati per supportare questo settore vitale.

Raffaele Di Giacomo, segretario provinciale di Salerno dichiara: "Sono estremamente orgoglioso di ospitare un evento di tale rilevanza nella nostra provincia. Il convegno “Il ruolo pubblico degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” rappresenta un'importante occasione di dialogo e confronto su temi cruciali per il futuro della mobilità e delle pratiche amministrative legate i trasporti su strada. La presenza di esperti e autorità di alto livello, sottolinea l'importanza e la centralità di questa tematica a livello nazionale e regionale. Questo convegno è anche un'opportunità per mettere in luce l'impegno della Provincia di Salerno nel supportare l'innovazione e lo sviluppo sostenibile, favorendo un dialogo costruttivo tra le istituzioni, il mondo imprenditoriale e la società civile. La collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale per affrontare le sfide future e garantire servizi efficienti e accessibili a tutti i cittadini”.