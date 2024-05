Giustizia, Vietri (FdI): "Ringrazio Nordio per visita al tribunale di Nocera "Grande attenzione dal Governo Meloni”

“Ringrazio il Ministro della Giustizia Carlo Nordio per l’importante attenzione che ha voluto riservare, recandosi personalmente, al Tribunale di Nocera Inferiore (Salerno)”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri, che, nelle scorse settimane, ha presentato un’apposita interrogazione parlamentare, d’intesa con il senatore Antonio Iannone, sulle problematiche che da anni riguardano la struttura giudiziaria dell’Agro Nocerino Sarnese. “Quello di oggi era un incontro particolarmente atteso da avvocati e magistrati per discutere ed iniziare a trovare soluzioni a diversi problemi, a partire da quello relativo alla grave carenza di personale. Problemi - aggiunge Vietri - noti da anni, ma di cui i governi a trazione Pd-M5S si sono completamente disinteressati.

Il Ministro Nordio, che ha riconosciuto le singolari criticità del tribunale nocerino, si è impegnato, insieme al Vice Ministro agli Affari Esteri On. Edmondo Cirielli a mettere in campo azioni concrete per, innanzitutto, aumentare la pianta organica della struttura giudiziaria. L’obiettivo è garantire finalmente ai cittadini una giustizia efficace in grado di soddisfare i loro diritti. La visita del Ministro, inoltre, sottolinea l'importanza strategica che il Governo Meloni attribuisce alla partecipazione e al coinvolgimento delle diverse realtà territoriali nel processo di riforma della giustizia: siamo il partito dell’ascolto e del fare e lo dimostriamo con i fatti” conclude Vietri.