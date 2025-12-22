Mercato San Severino, in arrivo tante novità per la raccolta differenziata Le indicazioni fornite dal sindaco Somma in vista del nuovo anno

Una marcia in più nel 2026 per il Comune di Mercato San Severino. Un nuovo cambio di passo nella raccolta differenziata e nell’attuazione delle nuove iniziative da parte del neo gestore del servizio, così come previsto dal capitolato d’appalto.

Ad alzare l’asticella del sistema di gestione locale dettando i tempi ed i modi d’attuazione dei nuovi step è il sindaco in prima persona che, nel corso dell’ultimo briefing di fine anno con l’assessore al ramo, il gestore della raccolta ed il Comandante della Polizia Locale, ha fissato la roadmap 2026 con i nuovi obiettivi programmatici.

A partire dall’incremento della percentuale di raccolta e della cosiddetta ‘purezza’ di conferimento della «risorsa rifiuto» sino ad arrivare ai controlli periodici da parte della Polizia Locale per evitare che a pagare l’inciviltà e le furberie di pochi siano i tanti che, invece, con impegno civico rispettano le regole ogni giorno.

La nuova bozza programmatica che ha recepito le indicazioni e le linee-guida del primo cittadino è in stesura: le novità sono attese per l’inizio del nuovo anno.