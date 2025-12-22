Salernitana, scatta il rompete le righe: lungo riposo per la squadra Otto giorni di vacanze: la decisione però non vale solo per il club granata

Ultima seduta prima del meritato riposo. Dopo la cena natalizia con gli auguri e le parole al miele di Danilo Iervolino a società e squadra, la Salernitana è ritornata in campo per la prima seduta di allenamento post-Foggia. Al termine del successo sui satanelli, Raffaele aveva scelto di condere una domenica di libertà alla squadra, con l’incontro serale voluto dal club. Questa mattina rapida sgambatura prima del rompete le righe. In linea con l’accordo collettivo sottoscritto dalla Serie C con l’Associazione Italiana Calciatori ci sarà una sosta invernale di 8 giorni consecutivi. Durante questo periodo sono sospese tutte le attività agonistiche sia quelle ufficiali che quelle non ufficiali (come le amichevoli). Per la squadra granata, la ripresa degli allenamenti ci sarà il prossimo 30 dicembre, a sei giorni dalla prima trasferta del nuovo anno sul campo del Siracusa.