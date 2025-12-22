Igiene urbana, Salerno rafforza i servizi ma non aumenta i costi Natella: differenziata cresciuta dal 58 al 71% e tante altre novità per i cittadini

Igiene urbana e raccolta differenziata, via libera in consiglio comunale al nuovo contratto di servizio affidato a Salerno Pulita. "Per i prossimi cinque anni ci saranno servizi in più rispetto al precedente contratto e non saranno aumentati i costi. Sarà incrementato il servizio di spazzamento con l’aumento delle frequenze giornaliere in molti quartieri della città, circa 17mila km in più all’anno. Si passa dal 58% di percentuale di raccolta del 2021 al 74% di oggi, circa due milioni in meno di risparmi all’anno che dal 2022 ad oggi ci hanno già consentito di poter avviare numerose iniziative senza aumentare la spesa". A dirlo l'assessore all'ambiente del Comune, Massimiliano Natella.

L'esponente della giunta ricorda alcune delle attività sperimentate con successo:

- Dall’eliminazione delle campane del vetro all’avvio della raccolta oli esausti nei parchi cittadini;

- l’installazione di oltre 350 cestini per le deiezioni canine;

- l’avvio della raccolta dei piccoli RAEE;

- l’istituzione del Centro di Raccolta Mobile, molto seguito dai Concittadini, che ha consentito anche di poter consegnare i Kit per la raccolta differenziata (oltre 37.000 kit di buste consegnate solo nell’ultimo semestre).

- l’istituzione del battello spazzamare;

- la creazione del servizio di Fototrappole (nel nuovo contratto è previsto il raddoppio degli impianti);

- servizi aggiuntivi per spazzamento e svuotamento cestini per la moivida e le attività turistiche.

"Sono solo alcune delle iniziative nuove che saranno garantite nel documento approvato oggi - ricorda Natella -.Un ringraziamento alla società Salerno Pulita, all’amministratore unico Vincenzo Bennet con il quale si è condiviso un lavoro sinergico, giorno per giorno, che oggi ci fa tracciare un bilancio positivo delle attività ed una prospettiva di miglioramento per i servizi da corrispondere alla nostra città", conclude l'assessore all'ambiente.