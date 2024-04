Salerno, il "caso bilancio" in Commissione Trasparenza: ascoltati i revisori Santoro: "Saranno sottratti più di 2 milioni di euro ai cittadini salernitani"

"In Commissione Trasparenza abbiamo audito il presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti i quali hanno pacificamente ammesso l’errore da 8milioni di euro nel precedente Bilancio votato dalla maggioranza in consiglio comunale - non da me e dall’opposizione - ed addirittura per far quadrare i conti si è dovuta aggiungere una presumibile entrata di 6milioni di euro ed una riduzione di spesa di più di 2milioni di euro che verranno ulteriormente sottratti a beni, iniziative, mezzi e servizi che il Comune dovrebbe offrire ai cittadini: scandaloso". Lo afferma in una nota il consigliere comunale di opposizione del Comune di Salerno, Dante Santoro in riferimento alla riunione della commissione Trasparenza avvenuta questa mattina a Palazzo di Città per discutere della questione relativa al bilancio. "Non c’è limite al peggio di questa amministrazione delle vergogne e vedremo come pensano di andare avanti in queste condizioni… La mia soluzione: tutti a casa e andiamo a votare", la chiosa di Santoro.