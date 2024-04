Salerno, corona di alloro e celebrazioni per la festa della Polizia L'evento è stata anche l'occasione per fare il punto sull’attività espletata

La Polizia di Stato ha festeggiato oggi il 172° anniversario dalla sua fondazione, con una cerimonia che si è tenuta al Teatro Augusteo di Salerno e che ha visto la partecipazione delle Autorita` civili, militari e religiose della Provincia.

Questo importante traguardo esalta di nuovo l'impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle liberta` fondamentali e per il pubblico soccorso, come ben sintetizzato dal claim #essercisempre.

Le celebrazioni hanno avuto inizito nel piazzale antistante la Questura/Prefettura, davanti alla lapide che ricorda gli agenti Mario De Marco e Antonio Bandiera, con la deposizione di una corona di alloro da parte del Prefetto Francesco Esposito e del Questore Giancarlo Conticchio.

Successivamente è iniziata la solenne cerimonia nel Teatro Augusteo. Dopo i messaggi e i saluti istituzionali ha preso la parola il Questore della Provincia di Salerno, Giancarlo Conticchio, che ha tenuto il discorso di rito. A seguire si è proceduto alla consegna delle onorificenze agli appartenenti alla Polizia di Stato che si sono particolarmente distinti in attivita` di servizio. L’evento è stato anche l’occasione per fare il punto sull’attivita` espletata dalla Polizia di Stato in provincia di Salerno, a testimonianza dell’impegno degli uomini e delle donne in divisa, in un anno passato al servizio della collettivita`.

Nella Villa Comunale, poi, è stato attivato il “Villaggio della Polizia”, con i padiglioni espositivi sulle attivita` della Polizia di Stato.