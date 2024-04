Salerno, importanti novità per il rilascio del passaporto entro 30 giorni Le implementazioni sono state comunicate dalla Questura

Al fine di fornire un migliore servizio all’utenza, la Questura di Salerno ha reso noto che dal 23 marzo la piattaforma Agenda online, già in uso per la prenotazione da remoto, è stata implementata con un ulteriore planner denominato Agenda prioritaria.

Il nuovo canale di prenotazioni è utilizzabile da coloro che hanno la necessità di partire entro trenta giorni e non hanno trovato una data utile per presentare l’istanza attraverso l’Agenda ordinaria. Il servizio è attualmente fornito dall’Ufficio passaporti della Questura e dai Commissari di PS di Battipaglia, Cava de' Tirreni e Sarno e dal 24 aprile anche dal Commissariato di Nocera Inferiore.

Fissata la data in tale Agenda prioritaria, è necessario compilare e stampare un modulo attestante le priorità (motivi di salute, studio, viaggio o lavoro) da firmare e consegnare all’Ufficio passaporti unitamente alla documentazione comprovante l’effettiva priorità e la data del viaggio.

Nel caso in cui anche nell’Agenda prioritaria non fossero disponibili appuntamenti utili per le esigenze dell’utente, il sistema indirizzerà a

un’ulteriore alternativa che consentirà di compilare e firmare un modulo da esibire allo sportello dell’Ufficio passaporti della Questura, insieme sempre alla documentazione attestante l’urgenza.

Nel caso in cui l’utente fissi un appuntamento con l’Agenda prioritaria o si presenti allo sportello dell’Ufficio passaporti attraverso la terza alternativa senza essere in possesso della documentazione attestante la reale necessità di ottenere il passaporto in tempi più brevi di quelli ordinari, la pratica non andrà a buon fine e l’utente sarà invitato a fissare un altro appuntamento attraverso l’Agenda ordinaria.

Per gli orari di apertura al pubblico degli sportelli dell’Ufficio passaporti si rimanda all'apposita sezione orari e Uffici.