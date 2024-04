Metrò del mare per il Cilento, M5S: "Ennesimo flop della Regione Campania" La coordinatrice Virginia Villani: "Delusione e indignazione di fronte all'ennesimo fallimento"

“Esprimiamo profonda delusione e indignazione di fronte all'ennesimo fallimento della Regione Campania nel garantire il servizio vitale del Metrò del Mare per il Cilento e le sue coste. L'incapacità della Regione di assicurare la continuità di questo servizio di trasporto marittimo è evidente, soprattutto alla luce dei ripetuti insuccessi degli ultimi anni. Ancora una volta, la mancanza di operatori interessati alla gestione dei collegamenti marittimi mette a rischio non solo l'efficienza del servizio, ma anche l'intera economia turistica della regione. È inaccettabile che, nonostante le precedenti esperienze negative, la Regione Campania non abbia preso le necessarie misure preventive per evitare il ripetersi di situazioni simili. Presentare il bando a marzo, senza un adeguato coinvolgimento degli operatori e senza una pianificazione efficace, dimostra una totale mancanza di responsabilità da parte dell'amministrazione regionale. Il Metrò del Mare non è soltanto un mezzo di trasporto per i residenti, ma rappresenta un pilastro fondamentale per il turismo locale. Il suo regolare funzionamento durante i mesi estivi è essenziale per garantire la mobilità dei turisti e la prosperità delle attività commerciali lungo le coste cilentane e amalfitane”. A denunciarlo è la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani.

“La Regione Campania prenda immediate misure correttive per garantire l'avvio tempestivo e regolare del Metrò del Mare. È fondamentale che venga garantita la continuità di questo servizio vitale per la regione e che non si ripetano più gli errori del passato” -conclude Villani-.