Assunzioni e straordinari, Polizia municipale sul piede di guerra a Salerno Il sindacato pronto alla mobilitazione: "Così si mortificano le professionalità in divisa"

“É una crisi senza precedenti che necessita della massima mobilitazione del personale dell’Ente, a partire dagli operatori della Polizia municipale. Nessuna notizia del concorso per i 45 istruttori di vigilanza. Dopo le dimissioni di Picardi è nuovamente saltato l’incontro sulle progressioni verticali convocato per questa mattina". A denunciarlo il segretario provinciale della Fp Cgil Salerno, Antonio Capezzuto.

"Sullo straordinario elettorale c’è un taglio netto rispetto alle tornate elettorali precedenti. Le criticità sono così tante che è giusto che il personale lanci un grido d’allarme insieme al sindacato. Siamo a rischio collasso e la città di Salerno non può consentirselo in un momento di grande espansione turistica e con l’arrivo della stagione estiva. Il personale della Polizia municipale merita rispetto e prospettive di crescita professionale. Ove non dovessero arrivare risposte, siamo pronti ad allargare la mobilitazione a tutto il personale dell’Ente", la presa di posizione dell'esponente sindacale.