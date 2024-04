Salerno, alberghi sold-out nel week end. Ilardi: "Ora miglioriamo i servizi" Federalberghi: "Abbiamo una grande responsabilità, dobbiamo farci trovare pronti"

Tutto esaurito a Salerno per il ponte del 25 aprile. Il presidente di Federalberghi, Antonio Ilardi ha, infatti, reso noto che nella serata di ieri non c'erano più posti liberi nelle strutture ricettive della città. Un dato che conferma la crescente attrattività del territorio e che lascia ben sperare in vista della riapertura dell'aeroporto. In tanti hanno fatto base a Salerno per raggiungere via mare la Costiera Amalfitana.

"Ieri notte ogni struttura ricettiva della città di Salerno era sold out. Grande risultato per gli operatori turistici e per l’assessorato al Turismo del Comune di Salerno", ha scritto sui social il presidente di Federalberghi Salerno. "Afflussi consistenti anche in Costiera Amalfitana e buoni in Cilento. Abbiamo una grande responsabilità: offrire un territorio sempre più accogliente nel settore dei trasporti, dei beni culturali e della qualità delle acque di balneazione. Federalberghi intensificherà il suo impegno per spronare le istituzioni competenti", conclude Ilardi.