Elezioni Nocera Superiore, Enrico Bisogno pronto al ricorso contro l'esclusione Si attendono le comunicazioni ufficiali in merito alle contestazioni della commissione

Enrico Bisogno, candidato sindaco al Comune di Nocera Superiore, è pronto a presentare ricorso al Tar contro l'esclusione delle sue liste decretata dalla commissione mandamentale. L'intenzione è stata annunciata nella serata di ieri, al termine di un incontro con candidati e delegati delle liste a sostegno della sua candidatura a sindaco.

«Non appena avremo ufficialmente contezza di quanto ci viene contestato - dichiara Bisogno - valuteremo in maniera serena il da farsi, non escludendo, quindi, l’ipotesi di ricorrere al Tribunale Amministrativo. Per il momento, ringrazio ancora una volta i 96 candidati - mamme, professionisti, studenti, operai, commercianti, rappresentanti delle forze dell’ordine - che hanno scelto di sottoscrivere la mia candidatura ed il progetto civico di prosecuzione amministrativa per Nocera Superiore; i tanti cittadini che sin dalle prime battute mi hanno incoraggiato e sostenuto; la mia famiglia e quanti nelle ultime ore si sono ancora aggiunti al gruppo».