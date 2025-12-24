Fuochi pirotecnici illegali: sequestrati 36mila prodotti non a norma

I finanzieri della compagnia di Agropoli hanno seqestrato oltre 36mila fuochi d'artificio illegali, per un totale di 93 chili di sostanza esplosiva.
Le indagini - coordinate dallqa Procura di Vallo della Lucania - sono partite dopo l'ispezione dei militari presso un esercizio commerciale che aveva esposto in vendita vari articoli pirotecnici esposti vicini a prodotti altamente infiammabili (giochi di gruppo, addobbi natalizi, accessori per la casa).
L'esercente era sprovvisto delle autorizzazioni ed è stato denunciato.