L'Università di Salerno cambia: oltre 50 cantieri tra Fisciano e Baronissi Siglato il protocollo d'intesa con il Ctp per la sicurezza sui luoghi di lavoro

Più di cinquanta cantieri (alcuni già aperti, altri programmati, ulteriori prossimi alla definizione) che confermano la dinamicità dell'ateneo. L'Università di Salerno continua a cambiare e, all'indomani della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro 2024, fa il punto sulle iniziative in programma.

Siglato il protocollo d'intesa con il Comitato paritetico territoriale (Cpt) per la sicurezza in edilizia della provincia di Salerno e nei cantieri interni ai campus. "Complessivamente movimentiamo la cifra di circa 100 milioni di euro - ha spiegato il rettore Vincenzo Loia -. E' la dimostrazione del particolare ruolo che ha la nostra università, in quanto, per la conformazione di campus, si colloca anche come uno stakeholder importante nella parte dell'edilizia, che ci vede impegnati nella costruzione di edifici soprattutto rivolti alla comunità degli studenti".

L'accordo sottoscritto in mattinata è finalizzato anche a diffondere la cultura della sicurezza e non solo: "L'obiettivo è mettere in sinergia le nostre competenze. Abbiamo un ufficio tecnico con professionalità molto elevate e vogliamo contribuire, non solo sulla parte dell'informazione e della formazione, ma anche attraverso una collaborazione sinergica".

Il dirigente dell'area risorse strumentali, sicurezza e ambiente dell'università, Gaetano De Stefano, specifica che "quando parliamo dei campus universitari di Fisciano e di Baronissi, parliamo di una vera e propria città per dimensioni e numeri. Il campus di Fisciano è 1 milione e 200mila metri quadrati e, oggi, abbiamo in piedi decine di cantieri. Per cui, il tema è fondamentale e lavoriamo quotidianamente per far si' che si tenga alto il livello della consapevolezza della sicurezza".

Il Cpt, rappresentato dal presidente Antonio Avallone, fa sapere che ci saranno "una serie di sopralluoghi dei nostri consulenti che metteranno in evidenza eventuali anomalie nella gestione del sistema sicurezza nei cantieri che l'Ateneo ha nei due campus, a Fisciano e a Baronissi".