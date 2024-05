Salerno: proseguono gli interventi di cura del verde in città A darne notizia l'assessore all'Ambiente Massimiliano Natella

Prosegue il programma di cura del verde della città di Salerno, a darne notizia è l'assessore all'Ambiente Massimiliano Natella dalla sua pagina facebook. Gli interventi dell’ultimo periodo riguardano: Villa Carrara, Piazza Vittorio Veneto, Via Roma, Mariconda, Via Posidonia, Via Corenzio.