Salerno, Comune senza consuntivo: il caso alla magistratura contabile Celano (Forza Italia) sollecita un intervento anche del Prefetto

"La presente per segnalare che, alla data di scadenza per l’approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio 2023 (30 aprile), lo schema di rendiconto non risulta neppure ancora approvato dalla giunta municipale. E’ anche superfluo evidenziare che la mancata approvazione perfino da parte dell’organo esecutivo nei termini di legge del rendiconto del Comune dimostra, con chiarezza, le già note difficoltà di natura economico-finanziarie in cui l’Ente versa". Comincia così la lettera a firma di Roberto Celano, consigliere comunale di minoranza e coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno.

Nel mirino la mancata approvazione dello strumento di bilancio, che non è passato nemmeno al vaglio della giunta. In caso di inadempienze, il Testo unico enti locali prevede la nomina di un commissario prefettizio, ha ricordato Celano.

La lettera è stata indirizzata alla Corte dei Conti della Campania: "La preoccupazione per le condizioni “dissestate” in cui versa il Comune di Salerno, l’assenza di servizi quanto meno accettabili, la tassazione esasperata, i gravi errori evidenziati (e parzialmente riconosciuti) in sede di predisposizione del conto consuntivo 2022 e del bilancio di previsione 2024/2026, necessiterebbero una straordinaria attività di controllo da parte di tutte le Istituzioni ad essa demandata con apposite ispezioni, anche al fine di scongiurare conseguenze non più rimediabili per l’Ente", conclude Celano.