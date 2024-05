Sole e caldo: tornano i turisti a Salerno, folla agli imbarchi Gettonatissime le località della Costiera Amalfitana

Il sole e il bel tempo hanno richiamato, anche in questo week end, numerosi turisti a Salerno. Molti hanno scelto di imbarcarsi per le località della Costiera Amalfitana. Al Molo Masuccio code già dalla mattina, mete preferite Amalfi e Positano. Tanti hanno preferito utilizzare le vie del mare, che nei giorni scorsi hanno avuto dei problemi a causa del maltempo, per evitare caos e traffico e raggiungere le bellezze della divina in modo più rapido.

Intanto si è sconclusa con un nulla di fatto la riunione in prefettura dei giorni scorsi sulla tassa d’imbarco, nessuna intesa anche per il regolamento accosti. Uno stallo che preoccupa per le ripercussioni che potrà avere sulla viabilità.