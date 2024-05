Rifiuti in centro, controlli rafforzati contro il degrado Salerno Pulita e Polizia locale in campo

"Controllo grazie alla preziosa e tempestiva collaborazione della Polizia Locale di Salerno: una città turistica che, proprio in queste ore, sta vedendo la presenza di tantissimi visitatori, per lo più stranieri, deve saper offrire un'accoglienza che tenga conto anche della pulizia e del decoro urbano. Grazie ai nostri operatori che sono al lavoro per garantire una città pulita. Sempre". Così, in un post sui social, Salerno Pulita ha sottolineato l'attività di contrasto al degrado nel centro della città.

L'obiettivo è evitare di regalare ai turisti una cartolina di sporcizia e abbandono.