Festa della mamma, a Salerno screening gratuiti per le donne L'iniziativa della coop "Fili d'erba" in collaborazione con l'Asl

In occasione della Festa della Mamma, la cooperativa sociale "Fili d’erba" ha stipulato un protocollo di intesa con l’Asl di Salerno per un evento di screening gratuito giovedì 9 maggio 2024 dalle 9 alle 13 presso il centro sociale ed aggregativo “Il Girasole” in via M. D’Azeglio 1, quartiere S. Eustachio a Pastena.

L’iniziativa, pensata in occasione della festa della mamma, vuole trasmettere un messaggio alle donne sull’importanza della prevenzione e della cura del benessere individuale.

Tutte le persone interessate, non solo quelle del quartiere, potranno chiamare il numero 331 1658756 in modo da prenotarsi per lo screening gratuito. Sarà possibile effettuare una visita senologica con la dottoressa Chiara Ragone, una dei nei con il dottore Augusto De Pascale ed un test del diabete a cura dell’Humanitas. Sarà inoltre possibile usufruire dei servizi del "Punto Ti Ascolto e Ti Informo" dell’Asl di Salerno.

Nel caso della visita senologica, qualora fosse necessario, si potrà effettuale anche una ecografia grazie al macchinario messo a disposizione dell’Humanitas. L’evento, organizzato in collaborazione con l’ASL ed i Lions Salerno, offre la possibilità di effettuare visite mediche che solitamente richiedono un certo tempo di attesa nonostante siano importanti per la salute della donna.

Interverranno l’assessore alle politiche sociali e giovanili del comune di Salerno, Paola De Roberto, la dirigente UOSD Rosa Zampetti, il presidente dell’Humanitas, Roberto Schiavone, il presidente Lions Club Branch Salerno Forte la Carnale, Lorenzo Galliano e il presidente di "Fili d’erba", Ciro Plaitano. "Il Girasole" è gestito dalla cooperativa "Fili d’erba" in convenzione con il Comune di Salerno, assessorato alle Politiche Sociali.