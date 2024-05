De Luca: "Bene turismo a Salerno ma le strade sembrano cimiteri" "Attenzione a speculazioni su un'area a destinazione alberghiera"

"A Salerno si sta facendo il lavoro per il risparmio energetico, ma alcune strade sembrano dei cimiteri, a cominciare dal lungomare. Ho sollecitato già l'amministrazione a concordare con l'impresa il raddoppio dell'illuminazione perché non va bene". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sull'afflusso turistico nel salernitano.

Per il governatore "si apre una bella stagione per tutta Italia, per la Regione, per Salerno. Cominciamo a vedere, per la verità già da un po' di tempo, i cortei di turisti con le bandierine alzate. Ovviamente questo deve impegnare sempre di più la città ad avere cultura dell'accoglienza e un ambiente gradevole e pulito. Il turismo va bene, è una grande carta. Quando stavamo realizzando piazza della Libertà e il Crescent a Salerno io dicevo che avremmo avuto le navi da crociera che erano più alte del Crescent. Adesso le vedete, sono più alte ed è un bello spettacolo".

De Luca ha poi lanciato l'attenzione su "alcune situazioni delicate che si prestano a speculazione". "L'area al Grand Hotel di Salerno - chiosa - è stata venduta dal Comune per realizzare alberghi, la destinazione di quell'area è alberghiera e basta. Ne approfitto per informare i nostri concittadini che se qualcuno cerca di vendere sulla carta appartamenti privati è un delinquente, un truffatore, e quindi che facciano attenzione i cittadini salernitani a non cacciare centinaia e migliaia di euro perché li perderanno. Bisogna stare attenti ai delinquenti e agli speculatori". De Luca parla di una "carenza di strutture alberghiere" in città, che va colmata, perché "bisogna contrastare questa spinta a realizzare bed and breakfast in tutti i centri delle nostre città, che si stanno desertificando".