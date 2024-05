"Pedalando per la città", il dispositivo di traffico a Salerno Divieti e chiusure

E' stato varato dal Comune di Salerno il dispositivo di traffico per la trentesima edizione di "Pedalando per la Città", che si terrà domenica 12 maggio.

Secondo l'ordinanza Piazza della Concordia sarà interdetta al traffico dalla colonna obelisco fino all'area di parcheggio lungo il Lungomare Tafuri e verso il Lungomare Colombo, inclusa la zona fino a Via Leucosia per entrambi i lati della strada. La chiusura sarà effettiva dalle 6:00 del mattino fino al termine dell'evento. Divieto di transito a partire dalle 09:30 (e fino al termine della manifestazione), invece, sul Lungomare Tafuri, Lungomare Marconi e Lungomare Colombo estendendosi fino a Via Leucosia.