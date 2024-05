Scarsa illuminazione nelle strade di Salerno: il Comune corre ai ripari Il governatore De Luca aveva paragonato alcune strade cittadine a cimiteri

Dopo le polemiche sollevate dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in merito all'illuminazione scarsa in alcune strade della città tanto da rendere Salerno "simile a un cimitero", l'amministrazione comunale è subito corsa ai ripari, raddoppiando l'intensità dei nuovi led a risparmio energetico. Si è partiti dal rione Carmine dove da questa mattina sono in corso gli interventi.

Ma a destare maggiore preoccupazione è l'area del Lungomare cittadino dove i lampioni sono meno alti e anche incrementando la luminosità i risultati potrebbero non essere ottimali. Il Comune è al lavoro per trovare soluzioni che garantiscano anche la sicurezza in città.