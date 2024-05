Biglietti più cari per la Costiera, Della Monica: "Grave danno di immagine" "Rimodulare il costo dei traghetti comporterebbe un caos in tutto il sistema"

All’indomani dell’ordinanza della Prima Sezione del Tar di Salerno che ha respinto la domanda cautelare delle compagnie di navigazione contro l’ordinanza della Capitaneria di Porto, interviene il Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, Fortunato Della Monica, il quale fa appello al buon senso e chiede di congelare qualsiasi ipotesi di rimodulazione dei costi dei biglietti sulle tratte delle vie del mare.

«E’ una fase certamente molto delicata quella in cui ci si è trovati all’indomani della decisione del Tar di Salerno, la cui determinazione va comunque rispettata. Come Conferenza dei Sindaci, lavoreremo per trovare un’intesa che contemperi tutte le esigenze: da un lato quelle di garantire la sicurezza, che è argomento a cui teniamo, sia in mare che lungo le strutture portuali, dall’altro le esigenze delle compagnie di navigazione. A queste ultime chiediamo come Conferenza dei Sindaci di congelare temporaneamente l’ipotesi di aumento delle tariffe e di abolizione delle agevolazioni per residenti e lavoratori. Se ciò avvenisse comporterebbe il caos nell’intero sistema di mobilità con ripercussioni devastanti sul traffico veicolare e il trasporto pubblico su gomma lungo la SS.163. Evitare che ciò accada è una priorità imprescindibile. Per questo motivo una risoluzione contraria alle decisioni annunciate va interpretata come un atto di amore verso il territorio della Costiera Amalfitana che rischierebbe, da questa situazione, di subire un danno d’immagine incalcolabile. E poi, se questa vicenda dovesse proseguire a colpi di carta bollata e di decisioni assunte sulla scorta delle determinazioni della giustizia amministrativa, sarebbe una sconfitta per tutti. Per questo mi appresto a sentire il signor Prefetto, col quale valuteremo l'ipotesi di riconvocare un nuovo tavolo tecnico. Nel contempo chiederemo come Conferenza dei Sindaci un incontro con gli armatori per invitarli formalmente a recedere dalle loro posizioni e trovare un equilibrio in questa delicata fase della stagione».