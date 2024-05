Salerno: giardini di Villa Carrara nuovamente fruibili Il sindaco: "Aperte al pubblico le aree verdi e attivato un servizio di guardiania"

"Da questa mattina sono tornati fruibili i giardini di Villa Carrara, dopo le operazioni di manutenzione, sanificazione e messa in sicurezza ultimate dall'assessorato delle Politiche Sociali ed effettuate in collaborazione con il Settore Verde Pubblico", a dirlo è il sindaco Vincenzo Napoli che continua: "Tra qualche settimana arriveranno anche le panchine nuove che sostituiscono le vecchie sedute. Intanto, le aree verdi sono state aperte al pubblico ed è stato attivato un servizio di guardiania per mantenere la zona sicura e pulita".