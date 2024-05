Vie del mare in Costiera, Piero De Luca: "Trovare un punto di equilibrio" "Garantire la sicurezza ma non tagliare drasticamente i collegamenti"

“Sto seguendo con grande attenzione la vertenza relativa al nuovo Regolamento Accosti approvato dalla Capitaneria di Porto di Salerno". A dirlo in una nota è l'onorevole Piero De Luca che continua: "Credo che occorra fare ogni sforzo per giungere ad un punto di equilibrio tra l’esigenza di garantire la sicurezza in mare e quella di non tagliare drasticamente i collegamenti penalizzando cittadini, turisti e armatori.



Sono in costante contatto con il Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d'Amalfi, Roberto Della Monica, al quale ho espresso viva preoccupazione anche per il paventato aumento delle tariffe giornaliere e l’eliminazione delle agevolazioni in favore dei residenti della Costa d’Amalfi da parte delle compagnie marittime.



Condivido e sostengo in pieno il lavoro dei Sindaci per garantire la massima collaborazione istituzionale e giungere ad una positiva soluzione della vertenza, con l'obiettivo di sviluppare e rendere sempre più sicure e sostenibili le vie del mare”, conclude l’onorevole Piero De Luca.