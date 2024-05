Verde Pubblico e assunzioni a Salerno Pulita, Santoro: "Fare chiarezza" "Con quale criterio è stata assottigliata la forza lavoro da 72 a 40 lavoratori?"

Il consigliere comunale di Salerno, Dante Santoro ha commentato la vicenda della possibile assunzione di 41 addetti di Salerno Pulita, con la previsione di una clausola sociale che coinvolge molti lavoratori ma non tutti impiegati nelle ex coop. "Le clausole sociali esistono per legge ed hanno una logica, ma va approfondito un argomento: il verde pubblico prevedeva 72 unità con clausola sociale accettata da ISAM che poi ha ridotto a 40, si riparta da quel numero per garantire fabbisogno ad oggi non soddisfatto con evidenti ricadute sul rendimento del verde e verificare con quale criteri e metodi si sia assottigliata la forza lavoro da 72 a 40 lavoratori ad opera del privato. Avere 30 lavoratori in meno in strada - prosegue Santoro - evidentemente ha degli effetti anche sul rendimento e sull'efficacia del servizio per la città e la comunità, un privato ha metodi che non sempre collimano con quelli del pubblico ed alla luce delle evoluzioni recenti va posta una lente d'ingrandimento".