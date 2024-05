Salerno, domenica di disagi: mezza città resta a secco per un guasto I tecnici sono riusciti a ripristinare la situazione soltanto nel pomeriggio

È stata una domenica di forti disagi e criticità per i cittadini della zona orientale di Salerno. In mattinata, infatti, a causa di una rottura della condotta idrica principale, sono rimasti a secco i quartieri di Mariconda, Arbostella, Mercatello e parte di Pastena. Il personale di Sistemi Salerno è subito corso ai ripari per risolvere il problema nel minor tempo possibile. A Pastena è stata posizionata un'autobotte dell'Humanitas per garantire il rifornimento a chi ne avesse bisogno.

I lavori sono terminati intorno alle 16 e la situazione è tornata alla normalità. Il consigliere comunale Arturo Iannelli ha seguito in prima persona gli interventi di ripristino, informando in tempo reale il sindaco Vincenzo Napoli. "Nei prossimi giorni saranno effettuati controlli su altre valvole di sicurezza per capire se serviranno altri interventi", ha spiegato il consigliere Iannelli che ha garantito informazioni e supporto ai cittadini che, improvvisamente, si erano ritrovati sprovvisti del servizio idrico.