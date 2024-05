Salerno, nuovo guasto alla rete idrica: restano a secco strade del centro Anche parte del liceo "T. Tasso" dovrà fare a meno dell'erogazione idrica

Nuovo guasto idrico a Salerno. Dopo i problemi registrati ieri nella zona orientale, questa mattina si è verificata una improvvisa rottura di una tubazione in via M. Paglia. Il problema, fa sapere Salerno Sistemi, ha reso necessaria la sospensione "dell'erogazione idrica ad horas, al fine di effettuare il relativo urgente ed indifferibile intervento riparativo ed eliminare pericolo per la pubblica incolumità".

La sospensione "comporterà la mancata erogazione, salvo imprevisti, alle seguenti strade/piazze e traverse limitrofe:

via M. Vernieri, tratto compreso tra via S. C. Alessandrina e via del Carmine;

via S. C. Alessandrina;

via del Carmine, tratto compreso tra via M. Paglia e p.zza S. Francesco.

Prevista, inoltre, la mancata alimentazione al lato nord del Liceo classico T. Tasso di piazza San Francesco.



Si prevede, salvo imprevisti, di ripristinare il regolare servizio idrico alle suddette strade entro le 21.