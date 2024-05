Ospedale Ruggi, il Nursind: "Situazione critica al reparto di Chirurgia" Ruocco: con la stagione estiva la situazione è destinata a peggiorare ancora

Il Nursind Salerno segnala "una situazione critica e insostenibile presso Chirurgia d'Urgenza dell'ospedale di Salerno, dovuta alla grave carenza di personale infermieristico e operatori socio sanitari. Numerose segnalazioni pervenute evidenziano un deficit significativo che sta mettendo a rischio la qualità dell'assistenza ai pazienti - la denuncia del sindacato -. Il reparto, con una capacità di 20 posti letto di cui almeno 4 di sub-intensiva, è attualmente gestita da soli 15 infermieri e 9 operatori socio sanitari, un numero decisamente insufficiente per garantire un servizio adeguato, soprattutto considerando le assenze per maternità e altre esigenze contrattuali. Questa situazione critica si aggraverà ulteriormente con l'arrivo del periodo estivo e il legittimo diritto del personale di usufruire delle ferie".

"In previsione del periodo estivo, la contrazione di personale comporterà conseguenze gravi per l'operatività dell'unità e la qualità dell'assistenza ai pazienti - dichiara Ciro Ruocco, segretario aziendale Nursind -. "L'assistenza ai pazienti potrebbe essere gravemente compromessa se non si interviene con un immediato incremento della dotazione di personale".

"Il sovraccarico di lavoro per il personale attuale, i riposi non goduti e le deroghe illegali alla normativa dell'orario di lavoro sono solo alcune delle criticità che stiamo affrontando", aggiunge Valerio Festosi, delegato Rsu/Rsa per il Nursind provinciale. "Inoltre, c'è il rischio concreto di dover ridurre i posti letto disponibili".

"La situazione richiede un intervento immediato per adeguare il numero di infermieri e operatori socio sanitari in servizio presso Chirurgia d'urgenza", conclude Paola Casale, delegata Rsa in quota Nursind Salerno. "Chiediamo alle autorità competenti di agire senza indugi per garantire un'assistenza sicura e di qualità ai nostri pazienti".