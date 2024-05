Chiude la Riabilitazione al "Da Procida", pazienti trasferiti al Ruggi Sanità, si prevedono disagi per l'assistenza in città

Disagi in vista per i pazienti che seguono percorsi di riabilitazione. Da venerdì infatti chiude il reparto operativo al "Da Procida". Arrivata in queste ore la comunicazione formale: stop per lavoratoratori e dipendenti e, dunque, per le persone.

I pazienti dovranno dunque affidarsi alla struttura allestita all'opedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", dove però mancherebbero alcuni presìdi fondamentali come la piscina.

Facile immaginare che potranno esserci lamentele da parte degli utenti, mentre è ancora incerta la data di partenza dei lavori di ristrutturazione del nuovo polo riabilitativo.