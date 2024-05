Ospedale Ruggi D'Aragona: apertura dell'ambulatorio protesico Attività ambulatoriale per i pazienti affetti da patologie degenerative di anca, ginocchio e spalla

La Direzione Strategica dell’Azienda Ruggi di Salerno, nell’ottica di garantire ai cittadini campani un’offerta di salute sempre più ampia, ha previsto l’avvio di una nuova attività ambulatoriale dedicata esclusivamente ai pazienti affetti da patologie degenerative di anca, ginocchio e spalla, che potrebbero richiedere una eventuale sostituzione protesica.

Gli assistiti affetti dalle citate patologie potranno trovare adeguata risposta terapeutica rivolgendosi a tale ambulatorio, attivato dalla Struttura Complessa di Clinica Ortopedica diretta dal Prof. Olimpio Galasso, a cui gli utenti potranno accedere per la I visita ortopedica da prenotare presso i punti Front Office (CUP) dell’AOU o telefonando al numero verde 800130850 oppure presso le Farmacie autorizzate, muniti di regolare impegnativa del medico di medicina generale solo con i quesiti diagnostici di seguito elencati: Anca – 715.15 (coxartrosi primaria), 715.25 (coxartrosi secondaria), 755.63 (deformità congenita anca), 736.30 (deformità congenita anca), 736.30 (deformità acquisite anca non specificate); Ginocchio – 715.16 (gonartrosi primaria), 715.26 (gonartrosi secondaria), 717.7 (condromalacia rotulea). L’ambulatorio sarà attivo, a far data dal 5 Giugno p.v., tutti i mercoledi dalle ore 14,30 alle ore 17,00. Il percorso tracciato, in accordo con la Direzione Medica di Presidio dell’Azienda, permetterà ai pazienti che dovessero avere necessità di un impianto protesico articolare di poter essere inseriti in lista di attesa in tempo reale e successivamente trattati senza ulteriori incombenze e in tempi utili grazie agli sforzi che, in concorso con la Direzione della Clinica Ortopedica, sono stati messi in campo e che negli ultimi mesi hanno portato alla drastica riduzione dei tempi di attesa per gli interventi di natura ortopedica. Tale nuova attività è tesa a facilitare la soluzione di queste problematiche di salute e a favorire al massimo l’accesso alle prestazioni da parte dell’utenza.