Gestione verde pubblico a Salerno Pulita, la Cgil: "Bene la clausola sociale" Bottiglieri e Capezzuto: la giunta ha accolto le richieste presentate dal sindacato

"Con l’atto di indirizzo della giunta comunale che ha affidato a Salerno Pulita il servizio di manutenzione ordinaria e conservativa del patrono cittadino e del verde, e la pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica per l’assunzione di 41 operai, si è finalmente arrivati a concretizzare il percorso che la Funzione Pubblica e la Flai Cgil di Salerno avevano proposto nello scorso mese di dicembre". Comincia così la nota congiunta a firma di Antonio Bottiglieri e Antonio Capezzuto.

"Un percorso volto all’internalizzazione del servizio in una Società partecipata, la Salerno Pulita, che garantirà così i servizi alla cittadinanza superando la fase di esternalizzazione ai privati. La clausola sociale inserita nel bando di selezione, con la valorizzazione dell’anzianità di servizio per chi ha svolto le mansioni nel settore del verde, è una giusta soluzione a tutela delle maestranze e per garantire la prosecuzione di un servizio fondamentale per la cittadinanza. Nostro interesse è che a seguito dell’avvio della fase sperimentale si lavori ad un potenziamento sempre più ampio del servizio, con l’ambizione di restituire i più alti standard di decoro e dignità alle strade cittadine", spiegano i rappresentanti sindacali.