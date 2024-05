Maltempo, il Consiglio dei Ministri proroga di un anno lo stato d'emergenza Il provvedimento è legato agli eventi verificatisi nel Salernitano dal 16 al 23 gennaio 2023

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha approvato "la proroga di ulteriori dodici mesi dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023, nel territorio della provincia di Salerno". Il provvedimento era stato richiesto dal presidente della Regione Campania-Commissario delegato e, si legge in una nota diramata al termine del Consiglio dei Ministri, "non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica".