Salerno: successo per il centro di raccolta mobile nei quartieri La consegna di buste e sacchetti per la differenziata continua nei Centri di raccolta comunale

Con la tappa di oggi, al rione Petrosino, si conclude il calendario degli appuntamenti nei quartieri programmati da Salerno Pulita nei primi 5 mesi del 2024. Anche in condizione meteo avverse, il Centro di raccolta mobile il sabato mattina, dalle ore 9 alle 12.30, è stato in una piazza delle città per offrire un servizio agli utenti, in particolare gli anziani, impossibilitati a recarsi ai Centri di raccolta comunale Fratte e Arechi.

18 tappe dal 27 gennaio al 25 maggio. Al netto dell’appuntamento di oggi, sono stati serviti ben 3.568 utenti. Consegnate 147.425 buste per la raccolta differenziata, di cui 47.385 per il multimateriale (in cui conferire plastica, acciaio, alluminio e cartone da bevanda), 42.802 per il non differenziabile e 57.238 sacchetti di carta per la raccolta di carta e cartoncino. La dotazione delle buste è sufficiente a coprire i conferimenti di un trimestre, mentre quella dei sacchetti di carta è valevole per un semestre.

Molto significativi anche i dati relativi ai materiali raccolti. Al netto della tappa di oggi, sono stati raccolti ben 65 bidoni carrellati da 240 litri di piccoli apparecchi elettrici ed elettronici; 51 bidoni di tessili e 13 di pentole. Come è noto era possibile conferire anche olio esausto (raccolti 11 quintali); farmaci scaduti (7 contenitori di quelli in dotazione alle farmacie), pile esauste (8 contenitori specifici). Ben 225 utenti, poi, hanno approfittato della presenza del Centro di raccolta mobile nel proprio quartiere per disfarsi anche di piccoli ingombranti.

“Ormai quella del Centro di raccolta mobile- ha commentato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita - è diventata, come dimostrano i dati, un’attività molto apprezzata dagli utenti, utile anche per le varie campagne di sensibilizzazione, perché ci mette in contatto diretto con i cittadini, che ringrazio per la partecipazione. Un grazie anche alla squadra di dipendenti che ha operato con efficienza, professionalità e cortesia. Stiamo già lavorando al nuovo calendario, che inizierà l’ultima settimana di settembre e che ricalcherà, salvo qualche piccola modifica, quello appena concluso. Nel frattempo ricordo che la distribuzione dei kit di buste e sacchetti continua presso i Centri di raccolta comunale Fratte e Arechi”.