Salerno, centinaia in piazza per la Palestina: "Cessate il fuoco a Gaza" Il corteo si è snodato tra le strade del centro cittadino

“Palestina libera”. È il grido che si è alzato questo pomeriggio dalle strade di Salerno dove centinaia di persone sono scese in piazza per chiedere lo stop del conflitto a Gaza. L'iniziativa ha visto la partecipazione di associazioni e comitati che hanno aderito a “Unit3 per la Palestina”, la piattaforma che ha unito tutte le realtà culturali e socio politiche di Salerno e provincia. I manifestanti hanno ribadito la necessità di un immediato e permanente cessate il fuoco a Gaza, chiedendo il rispetto del diritto internazionale e umanitario in tutta la Palestina. “Se è possibile violare in maniera così esplicita e arrogante il diritto internazionale – hanno spiegato i manifestanti -. vuol dire che non esiste più, perché o vale per tutti o per nessuno”.

Al corteo ha preso parte anche il deputato di Verdi e Sinistra Italiana, Franco Mari. I manifestanti, partiti da piazza Vittorio Veneto, hanno attraversato le strade del centro, percorrendo il lungomare e terminando il corteo in piazza Amendola, dinanzi alla sede della Prefettira dove è stato consegnato al Prefetto un appello firmato da 52 realtà territoriali.