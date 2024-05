Amicizia e valori, il Vopi fa squadra per aiutare il prossimo Momento di convivialità organizzato dai volontari dell'associazione

L'amicizia tra di loro è un collante fondamentale per dare maggior forza all'attività di soccorso che svolgono quotidianamente al servizio della collettività. Valori che fanno dell'associazione Vopi un punto di forza e che si sono rinnovati sabato sera nel corso di un'iniziativa organizzata dai volontari. I ragazzi del presidente Vincenzo Savarese si sono ritrovati attorno ad un tavolo per trascorrere qualche ora all'insegna dell'amicizia e della convivialità e gustare la pizza preparata dal maestro Enzo Porcelli. Un modo genuino di vivere il volontariato, tenendo sempre ben presenti quelli che sono i compiti ed i valori di chi è costantemente in prima linea per aiutare il prossimo. "Un ringraziamento particolare va al presidente Vincenzo Savarese, al coordinatore Cristian Di Feo, a tutto il consiglio direttivo e a tutti i volontari", hanno spiegato gli organizzatori della serata.