Salerno, domenica da sold-out: da tutto il mondo agli imbarchi per la Divina Esulta l'assessore Ferrara: "Premiato il lavoro realizzato in questi anni"

Dopo l'ondata di maltempo delle scorse ore, la colonnina di mercurio in Campania sta registrando nuovamente temperature estive. Sole e caldo che hanno spinto migliaia di persone a visitare le bellezze del territorio per trascorrere una domenica all'insegna del relax nelle località di mare. Lunghe code agli imbarchi per la Costiera Amalfitana dove sono arrivati turisti da tutto il mondo. "Questi luoghi conservano sempre un fascino irresistibile, vengo dal Cile ed è la quinta volta che vado in Costiera Amalfitana, per me è uno dei luoghi più belli al mondo", ha detto una turista cilena a cui hanno fatto eco tanti visitatori italiani ed esteri.

Un vanto anche per la città di Salerno che si conferma sempre più tra le destinazioni turistiche italiane. "Salerno - ha aggiunto l'assessore al Turismo, Alessandro Ferrara - continua il suo percorso di crescita, stiamo lavorando per garantire servizi di qualità e la presenza di tanti visitatori è motivo di orgoglio per tutti i salernitani. Siamo solo all'inizio di un percorso che, con l'apertura dell'aeroporto, decollerà definitivamente".