Materiale sanitario, disinfettanti, guanti e mascherine: scatta la solidarietà Donazioni su tutto il territorio regionale dei volontari di "Ampio raggio odv"

Si sono svolte nei giorni scorsi ingenti donazioni su tutto il territorio della Campania e non solo da parte della giovane organizzazione di volontariato Ampio Raggio Odv che, grazie alla Copagri di Salerno, ha donato un ingente quantità di materiale sanitario ad altre associazioni ed organizzazioni.

Il ruolo e l’impegno della Copagri di Salerno, presieduta dalla salernitana Angela Pisacane, è stato di rilievo nella gestione e nella cura della logistica, dello stoccaggio e consegna degli ingenti quantitativi di materiali sanitari, disinfettanti, aghi, siringhe guanti e mascherine chirurgiche.

"Una sinergia, quella tra la Copagri di Salerno e l’associazione Ampio Raggio Odv, i cui effetti hanno indotto le autorità civili e militari ed il mondo dell’associazionismo a trasmettere per il tramite del presidente di Ampio Raggio Odv Antonio Pio Autorino i più sentiti ringraziamenti a quanti ad oggi supportano con il loro tempo e la loro volontà le continue attività dell’associazione. Sentiti e speciali sensi di gratitudine sono stati espressi per Angela Pisacane, da sempre vicina con la Copagri di Salerno alle iniziative nazionali ed internazionali di Ampio Raggio Odv. Un esempio di felice collaborazione che presto potrà consentire di mettere in campo altre importanti ed efficaci iniziative di solidarietà", si legge nella nota delle associazioni.