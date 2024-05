Salerno, lotta al degrado: riprese le attività di lavaggio marciapiedi Gli interventi saranno effettuati quotidianamente in tutta la città

Con l'aumento delle temperature, a Salerno sono riprese le attività di lavaggio di strade e marciapiedi per contrastare il degrado e garantire una città sempre più pulita e accogliente. In questa prima fase, l'intervento di lavaggio dei marciapiedi effettuato dal personale di Salerno Pulita riguarderà le aree situate sulla direttrice centrale a partire da Mercatello, Pastena, Torrione e fino alla zona centro di Salerno. Successivamente, ogni quartiere e le traverse secondarie saranno interessati dall'intervento. Il lavaggio che verrà effettuato attraverso due veicoli lavastrade con freccia e detergente, avverrà ogni giorno, nelle ore notturne, per ridurre l'impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.